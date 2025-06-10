Свыше десяти человек отравились в праздничные дни в Баку - ПРИЧИНЫ
В период праздников - с 6 по 9 июня 2025 года - в отделение токсикологии Клинико-медицинского центра Баку были доставлены 11 человек с признаками отравления.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе центра, причины обращений были разными: трое пострадавших отравились уксусной кислотой, пятеро - медикаментами, один человек - в результате укуса змеи, еще один - из-за острой аллергической реакции, а один пациент - в результате контакта с фосфорорганическими соединениями.
"Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь. Случаев с летальным исходом не зафиксировано", - подчеркнул представитель центра.
Ранее сообщалось, что массовое отравление донером произошло в Нахчыване.
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