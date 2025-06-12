https://news.day.az/society/1759910.html Сколько человек отравилось арбузом за два месяца? В мае и июне этого года восемь человек отравились арбузами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, такую информацию распространил Клинический медицинский центр (КТМ). Отмечается, что в течение мая-июня текущего года в токсикологическое отделение КТМ с диагнозом отравления арбузом обратилось 8 человек.
Сколько человек отравилось арбузом за два месяца?
В мае и июне этого года восемь человек отравились арбузами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, такую информацию распространил Клинический медицинский центр (КТМ).
Отмечается, что в течение мая-июня текущего года в токсикологическое отделение КТМ с диагнозом отравления арбузом обратилось 8 человек.
По имеющимся данным, всем пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь, случаев летального исхода не зафиксировано.
Ранее мы сообщали, что свыше десяти человек отравились в праздничные дни в Баку.
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