Сколько человек отравилось арбузом за два месяца?

В мае и июне этого года восемь человек отравились арбузами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на modern.az, такую информацию распространил Клинический медицинский центр (КТМ).

Отмечается, что в течение мая-июня текущего года в токсикологическое отделение КТМ с диагнозом отравления арбузом обратилось 8 человек.

По имеющимся данным, всем пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь, случаев летального исхода не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что свыше десяти человек отравились в праздничные дни в Баку.