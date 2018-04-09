На Каспии произошло землетрясение
9 апреля 2018 17:41 189
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в Каспийском море в 11:05:02 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,1, глубина 46 км.
Землетрясение не ощущалось.
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