На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение зафиксировано в Каспийском море в 11:05:02 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,1, глубина 46 км.

Землетрясение не ощущалось.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook