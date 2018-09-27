Стало известно, когда УЕФА введет систему видеоповторов в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении системы видеоповторов (VAR) в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт УЕФА, помимо матчей главного европейского клубного турнира в следующем сезоне, видеоповторы также будут использоваться в матче за Суперкубок УЕФА в 2019 году, в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, в розыгрыше Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также в решающих матчах Лиги наций в 2021 году.

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