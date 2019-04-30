Интересные факты о минувшем Гран-при Формулы-1 в Баку
30 апреля 2019 15:34 331
Day.Az представляет список интересных фактов, составленный сайтом F1 по итогам гоночного уик-энда Формулы-1 в Баку:
- Выиграв гонку в Баку 28 апреля, пилот команды Mercedes Валтери Боттас одержал вторую победу в сезоне и пятую в карьере
- В Mercedes установили новый рекорд, заработав четвёртый подряд победный дубль с начала сезона, побив рекорд команды Williams в 1992 году.
- Финишировав вторым, Льюис Хэмилтон заработал очки в 16-й гонке подряд. На данный момент команда Mercedes дольше всех удерживается в ряду победителей
- Себастьян Феттель четвертый год подряд оказывается в четверке лучших пилотов бакинского этапа Ф1, но до сих пор не становился его победителем
- Шарль Леклер оставил за собой лучший круг гонки - это 250-й лучший круг в истории Формулы-1 для машин Ferrari.
- Финишировав шестым, Серхио Перес добился лучшего результата, который стал третьим по счету в четырех бакинских этапах Ф1.
- Финишировав в списке топ-8 на последних трех гонках в Баку, Карлос Сайнс добился лучшего результата в сезоне.
- Оба пилота McLaren впервые вместе заработали очки в одном этапе. В последний раз такой праздник на улице McLaren был как раз год назад в Баку.
- Лэнс Стролл из команды Racing Point заработал пару очков за девятое место, и это была вторая гонка в сезоне, где он смог получить очки.
- Команда Williams, успешно выступая в текущем сезоне Ф1, сохранила свой рекорд - оба пилота оказались у финиша и заработали очки.
- Кими Райкконен становится единственным гонщиком за пределами трех лучших команд, заработавший очки во всех четырех гонках этого сезона.
- Ромен Грожан продолжает свою серию неуспешных выступлений в Баку - за четыре года он не заработал ни одного очка, в то время как Даниил Квят продолжает рекордно выбывать из гонки, не доезжая до финиша.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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