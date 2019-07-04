Футболисты сборной Перу победили команду Чили со счетом 3:0 в матче 1/2 финала Кубка Америки. Встреча состоялась на стадионе "Гремио" в бразильском Порту-Алегри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Эдисон Флорес (21-я минута), Йосимар Йотун (38) и Паоло Герреро (90). На пятой добавленной ко второму тайму минуте чилийский нападающий Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти.

В среду в другом полуфинале сборная Бразилии со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины. Финальный матч состоится 7 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Игра за третье место между чилийцами и аргентинцами пройдет днем ранее в Сан-Паулу. В матче группового этапа бразильцы разгромили перуанцев со счетом 5:0.

Последний раз сборная Перу играла в финале Кубка Америки в 1975 году, победив по итогам трех матчей команду Колумбии. Также перуанцы выиграли титул в 1939 году и восемь раз становились бронзовыми призерами турнира (1927, 1935, 1949, 1955, 1979, 1983, 2011, 2015).

Сборная Чили является победителем двух последних Кубков Америки (2015, 2016).

В нынешнем розыгрыше стартовали 10 южноамериканских сборных, а также финалисты Кубка Азии 2019 года сборные Катара и Японии - в качестве приглашенных команд.

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