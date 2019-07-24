В Мэриленде (США) на стадионе "Федэкс Филд" состоялся матч Международного кубка чемпионов "Реал" - "Арсенал", который завершился победой мадридского клуба в серии пенальти, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В основное время автором первого мяча стал форвард "Арсенала" Александр Ляказетт, который на 10-й минуте реализовал пенальти. Спустя 14 минут Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонского клуба. В начале второго тайма "Реал" сравнял счёт. Точными ударами отметились Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

По регламенту турнира дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды перешли к серии пенальти, в которой игроки "Реала" реализовали три удара из четырёх, а футболисты "Арсенала" промахнулись трижды, совершив на один удар больше.

В следующем матче "Реал" 27 июля сыграет с мадридским "Атлетико".

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