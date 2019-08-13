На сегодняшний матч "Карабах" - "APOEL" в рамках Лиги чемпионов УЕФА продано 22 тысячи билетов.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend руководитель пресс-службы футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов.

По его словам, болельщики APOEL купили 80 билетов, все остальные проданы местным болельщикам. Продажа билетов продолжается.

Отметим, что сегодня в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА агдамский футбольный клуб "Карабах", представляющий Азербайджан, проведет ответную встречу с кипрским APOEL.

Матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

На первой встрече, которая состоялась на прошлой неделе в Никосии, "Карабах" одержал победу со счетом 1:2.

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