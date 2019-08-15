Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена трех футболистов, которые будут бороться за звание лучшего в Европе в сезоне-2018/2019. Список появился в Twitter-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тремя лучшими игроками сезона стали нападающие Лионель Месси("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Имя обладателя награды будет объявлено 29 августа. По результатам сезона-2017/2018 лучшим игроком был признан полузащитник "Реала" Лука Модрич.

В этом году Месси в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила будущему победителю турнира - "Ливерпулю". Роналду вместе с "Ювентусом" выиграл первенство Италии, в Лиге чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.

Ван Дейк был основным защитником "Ливерпуля" в победном для команды розыгрыше Лиги чемпионов. 15 августа он в составе команды также выиграл Суперкубок УЕФА. В Английской премьер-лиге клуб стал вторым.

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