Американский легкоатлет и рекордсмен мира в беге на 60 метров Кристиан Коулман проигнорировал три допинг-теста за предыдущий год. За нарушение антидопинговых правил американец рискует получить отстранение от легкой атлетики сроком до двух лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если 23-летний спортсмен из США получит дисквалификацию, то под угрозу ставится его участие в предстоящем чемпионате мира-2019, который состоится в Дохе, а также в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Коулман удерживает мировой рекорд на дистанции 60 метров с февраля 2018 года, когда он преодолел ее за 6,34 секунды и выиграл чемпионат мира в помещении. Также в его активе две серебряные медали чемпионата мира 2017 года.