Новый игрок "Атлетико" Жоау Фелиш может стать вторым Роналду в Испании. Так считает сам Криштиану Роналду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по словам Роналду, Фелиш может повторить его успех в Испании. "Он отличный игрок с большим потенциалом, и ему еще есть что показать", - добавил португалец.

"Атлетико" заплатил за Фелиша 126 млн евро.

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