https://news.day.az/sport/1150235.html Роналду назвал своего вероятного преемника в Испании - ФОТО
Роналду назвал своего вероятного преемника в Испании - ФОТО
Новый игрок "Атлетико" Жоау Фелиш может стать вторым Роналду в Испании. Так считает сам Криштиану Роналду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по словам Роналду, Фелиш может повторить его успех в Испании. "Он отличный игрок с большим потенциалом, и ему еще есть что показать", - добавил португалец.
"Атлетико" заплатил за Фелиша 126 млн евро.
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