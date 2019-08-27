https://news.day.az/sport/1150793.html «Википедия» помогла футбольному арбитру проникнуть в бар
«Википедия» помогла футбольному арбитру проникнуть в бар
Английский футбольный арбитр Говард Уэбб прибегнул к помощи "Википедии" для того, чтобы попасть в один из баров США. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.
По информации издания, охранники на входе не пустили 48-летнего судью, так как у него при себе не было удостоверения личности. Попасть в бар англичанин смог после того, как показал свою страницу в "Википедии".
Уэбб является рекордсменом по количеству желтых карточек, показанных в финалах чемпионатов мира. Уэбб с 2003 по 2014 год судил матчи Английской премьер-лиги (АПЛ). На данный момент он работает в США и помогает внедрять систему видеопомощи арбитрам (VAR).
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