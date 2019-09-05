В матче 8-го тура чемпионата России по футболу между командами и "Локомотив" и "Ростов" при счете 1:2 в пользу гостей уже в дополнительное время произошел совершенно удивительный эпизод, когда защитник "Ростова" Евгений Чернов умудрился дважды спасти свою команду от неминуемого гола, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

На первой добавленной минуте голкипер "Ростова" Бабурин неудачно сыграл на выходе после подачи с фланга, Федор Смолов головой пробил по пустым воротам, но Чернов успел добежать до ленточки и вынес мяч. Подоспевший нападающий хозяев Лука Джорджович казалось наверняка бил по пустым воротам, но Чернов сумел непостижимым образом вскочить и броситься под мяч всем телом, успев перекрыть ворота во второй раз!

В итоге "Ростов" одержал очередную победу со счетом 2:1, возглавив турнирную таблицу РПЛ.

Популярный Instagram "433", специализирующийся на публикации ярких моментов, разместил видео c участием Чернова, набрав меньше чем за день свыше 4 млн просмотров.

К слову, "Ростов" в шутку объявил об изменениях в своей заявке на сезон, отобразив Чернова как вратаря.

"Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь всё по-честному", - сказано в сообщении ростовского клуба.

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