Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье в Twitter

"Думаю, что наш поединок с Конором имеет больше всего смысла на данный момент", - написал Порье. Американец уже встречался с Макгрегором в 2014 году. Тогда победу одержал ирландский боец.

7 сентября Порье проиграл бойцу Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Хабиб в третьем раунде поймал соперника на удушающий прием и заставил того сдаться. Таким образом, Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

После поединка Порье расплакался. Он заявил, что находится на дне, но не собирается сдаваться.

Американец одержал в октагоне 25 побед и потерпел шесть поражений. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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