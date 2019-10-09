Аллегри согласен возглавить «Манчестер Юнайтед»
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри назвал условия, при которых может стать наставником английского "Манчестер Юнайтед", передает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянец готов занять пост главного тренера в том случае, если предложение от клуба поступит в ближайшие недели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Известно, что руководство "МЮ" раздумывает над тем, чтобы расстаться с наставником клуба Уле-Гуннар Сульшером.
В данный момент Аллегри нигде не работает. Он покинул туринский "Ювентус" в конце прошлого сезона. Спешка в получении места у манкунианцев связана с тем, что он надеется на как можно большее количество времени на исправления ситуации.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" провалил начало нынешнего сезона. В данный момент команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги с восемью очками в активе. От зоны вылета их отделяет всего два очка.
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