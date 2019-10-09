Итальянский тренер Массимилиано Аллегри назвал условия, при которых может стать наставником английского "Манчестер Юнайтед", передает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянец готов занять пост главного тренера в том случае, если предложение от клуба поступит в ближайшие недели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что руководство "МЮ" раздумывает над тем, чтобы расстаться с наставником клуба Уле-Гуннар Сульшером.

В данный момент Аллегри нигде не работает. Он покинул туринский "Ювентус" в конце прошлого сезона. Спешка в получении места у манкунианцев связана с тем, что он надеется на как можно большее количество времени на исправления ситуации.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" провалил начало нынешнего сезона. В данный момент команда находится на восьмой строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги с восемью очками в активе. От зоны вылета их отделяет всего два очка.

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