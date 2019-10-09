Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может возглавить другой клуб английской премьер-лиги - лондонский "Тоттенхэм Хотспур". На этом посту он может сменить аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На данный момент Моуриньо следит за развитием ситуации в лондонском клубе, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на The Daily Mail. С декабря 2018 года португалец находится в безработном положении. За это время он отклонил два предложения о работе - от португальской "Бенфики" и китайского "Гуанчжоу Эвергранд".

Напомним, что "Тоттенхэм" под руководством Почеттино в нынешнем сезоне уже вылетел из Кубка лиги, в АПЛ после восьми туров занимает девятое место, а в Лиге чемпионов потерпел болезненное поражение в родных стенах от мюнхенской "Баварии" (2:7) и занимает четвертое место в группе "В".