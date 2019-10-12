Организация соревнований пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике проходит на очень высоком уровне, сказал в субботу Trend участник первенства гимнаст Эльчин Мамедов, передает Day.Az.

"Организация национальных соревнований проходит на очень высоком уровне и ничем не отличается от проведения в Баку международных Чемпионатов и Кубков. Национальные первенства проходят на уровне международных соревнований", - сказал он.

Эльчин Мамедов напомнил, что мае месяце текущего года в Баку прошел 11-й Чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

"На этом Чемпионате команда Азербайджана в программе аэро-данс заняла первое место. Впереди нас ждут важные международные соревнования, на которых мы надеемся показать хороший результат", - добавил он.

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры".

Аэробные гимнасты продемонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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