"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в воскресенье, 20 октября, на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте хозяев вывел вперед Маркус Рашфорд, замкнувший фланговую передачу. Восстановить равенство за пять минут до конца основного времени смог Адам Лаллана.

После девяти туров "Ливерпуль" с 25-ю очками продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны, до встречи с МЮ красные выиграли все восемь матчей в чемпионате. В активе манкунианцев десять очков, команда располагается на 13-м месте.

В следующем туре "Ливерпуль" 27 октября на своем поле примет лондонский "Тоттенхэм". "Манчестер Юнайтед" в тот же день на выезде встретится с "Норвичем".

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