https://news.day.az/sport/1167926.html Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Объявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
На приз претендуют нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг, вратарь лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льорис и хавбек амстердамского "Аякса" Душан Тадич.
21 октября постепенно будут объявлены остальные номинанты.
Церемония награждения состоится 2 декабря в Париже в театре "Шатле".
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