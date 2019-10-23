Футболист национальной команды Азербайджана по футболу Дмитрий Назаров вошел в историю своего клуба - немецкого "Эрцгебирге".

Как передает Oxu.Az, 29-летний полузащитник стал игроком, забившим больше всего пенальти в составе своей команды, передает Day.Az.

В матче последнего тура 2-й Бундеслиги против "Нюрнберга" (4:3) Назаров отличился с пенальти на 62-й минуте, сделав счет 1:1. Всего в составе "Эрцгебирге" Дмитрий подходил к "точке" 12 раз, и лишь один раз не сумел поразить ворота.

Таким образом Назаров обновил рекорд Йорга Эммериха, который забил 10 голов с пенальти в 2003-2008 годы.

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