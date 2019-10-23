Кипрский АПОЭЛ прибыл в Баку на матч 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, никосийцы из аэропорта "Гейдар Алиев" отправятся в отель для отдыха, а уже вечером состоится пресс-конференция главного тренера АПОЭЛ Томаса Долля и заключительная тренировка команды.

Матч "Карабах" - АПОЭЛ состоится завтра на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 20:55.

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