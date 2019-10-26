Вопрос с возвращением португальского тренера Жозе Моуринью в мадридский "Реал" решен, заявляет испанское издание AS.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, близкие к Жозе люди говорят о том, что принципиальное решение со стороны руководства "сливочных" уже принято. Сам Моуринью в настоящее время никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

В нынешнем сезоне мадридский "Реал" возглавляет французский специалист Зинедин Зидан.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он является победителем Лиги Европы, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.

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