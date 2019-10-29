Футбольный клуб "Сумгайыт" забил 250-й гол в своей истории. Юбилейный гол записан в копилку команды в матче против "Нефтчи", который состоялся в рамках 9-го тура Премьер-лиги страны.

Как передает Day.Az в пресс-службе ФК "Сумгайыт", гол был забит Рахимом Садыховым на 90 +2 минуте матча. "Сумгайыт" - 15-я команда страны, которая забила не менее 250 голов в истории чемпионатов Азербайджана.

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