https://news.day.az/sport/1170430.html "Сумгайыт" записал в свою историю 250-й гол
"Сумгайыт" записал в свою историю 250-й гол
Футбольный клуб "Сумгайыт" забил 250-й гол в своей истории. Юбилейный гол записан в копилку команды в матче против "Нефтчи", который состоялся в рамках 9-го тура Премьер-лиги страны.
Как передает Day.Az в пресс-службе ФК "Сумгайыт", гол был забит Рахимом Садыховым на 90 +2 минуте матча. "Сумгайыт" - 15-я команда страны, которая забила не менее 250 голов в истории чемпионатов Азербайджана.
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