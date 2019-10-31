Руководители чемпионата Англии рассматривают возможность запрета ударов головой в матчах футбольных академий из-за угрозы деменции. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на британское издание The Sun, передает Day.Az.

Сообщается, что такое решение может принято после изучения работы исследовательской группы по травматологии мозга из Глазго, в котором устанавливается четкая связь между игрой головой в течение длительного периода времени и деменцией у футболистов. Одним из вопросов, вынесенных на рассмотрение на собрании 14 ноября, будет введение запрета для футболистов не старше 12 или не старше 18 лет. Руководство одного из клубов высшего дивизиона чемпионата Англии, "Борнмута" уже вынесло соответствующий запрет юношеским командам клуба, Шотландская футбольная ассоциация также рассматривает возможность введения запрета.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция - это хронический или прогрессирующий синдром, при котором происходит деградация когнитивной функции (то есть способности приобретать и использовать знания). При развитии этого синдрома деградируют память, мышление, понимание, речь и способность ориентироваться, считать, познавать и рассуждать.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın