Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар избежал судебных разбирательств за нанесение удара болельщику "Ренна". Уголовное дело в отношении звездного бразильца не заведено, он отделался письменным предупреждением, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Конфликт между поклонником "Ренна" и Неймаром произошел после финального матча Кубка Франции. Неймар шел за серебряной медалью турнира, как услышал оскорбительные слова в свой адрес. Это был как раз болельщик соперников. Неймар вспылил и нанес тому удар по подбородку.

Мужчина решил защитить себя при помощи суда и подал заявление на нападающего "ПСЖ". Впрочем, тому понести наказание не придется. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на France Press, прокуроры ограничились присланным ему на электронную почту письмом с предупреждением.

Адвокат пострадавшего назвал принятое решение "оправдыванием насилия": "Если бы это был фанат, наносящий игроку удар, то он бы предстал перед судом и, возможно, получил бы тюремный срок".