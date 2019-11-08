Надеюсь, что участники тренерских курсов второго уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG) успешно сдадут экзамены и в следующем году примут участие в курсах третьего уровня, сказал в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике, эксперт Академии FIG Мариян Колев, передает Day.Az.

"В прошлом году в Баку были проведены курсы по аэробной гимнастике первого уровня, сейчас проходят курсы второго уровня. Надеюсь, что если все участники сдадут экзамены хорошо, то перейдут на следующий, третий уровень. Буду рад, если курсы третьего уровня будут организованы в Баку. Отмечу, что между курсами каждого уровня должен пройти год. Я и эксперт Академии FIG Катя Лемос проводим практические занятия, рассказываем о том, как готовить спортсменов, составлять композиции, а руководитель курсов - эксперт Академии FIG Ольга Киселовичова проводит теоретические занятия по анатомии, физиологии и биомеханике", - сказал он.

Главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике отметил, что в тренерских курсах принимают участие 19 человек, 11 из которых - представители Азербайджана.

"Среди слушателей курса от Азербайджана есть те, кто только начинает свою тренерскую деятельность и работает в этом качестве год или два. Благодаря этим курсам тренера получают много полезной и нужной информации, конечно, они волнуются перед экзаменами, и это нормально", - добавил Мариян Колев.

Он подчеркнул, что сейчас члены национальной сборной готовят новую программу к Чемпионату мира, который пройдет в Баку в мае 2020 года.

"Я рад и доволен, что азербайджанские гимнасты заняли первое место на прошедшем в этом году в Баку 11-ом Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс. Конечно, на Чемпионате мира и мне, и спортсменам будет сложнее, потому что от нас будет больше ожиданий, все будут ждать результатов лучше чем на Чемпионате Европы, - подчеркнул Колев.

Отметим, что в Баку в Национальной арене гимнастики 5-12 ноября проходят тренерские курсы второго уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG). В курсах, программа которых состоит из теоритических и практических занятий, участвуют 19 тренеров из шести стран мира - Азербайджана, Аргентины, Ирана, Мексики, Молдовы и Украины.

Курсы проводят эксперты Международной федерации гимнастики - руководитель курсов Ольга Киселовичова (Словакия), Мариян Колев, являющийся главным тренером сборной Азербайджана по аэробной гимнастике, и Катя Лемос (Бразилия).

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