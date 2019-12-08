Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в Токио - ФОТО
Азербайджанский гимнаст завоевал очередную золотую медаль на Всемирных соревнованиях возрастных групп по батутной гимнастике, проходящих в столице Японии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На этот раз представляющий нашу страну на соревнованиях в индивидуальной программе по батуту среди 11-12-летних гимнастов Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль. Опередив всех своих соперников в классификационном этапе, воспитанник Бакинской школы гимнастики не упустил свой шанс на первенство и в финале.
Затем состоялась церемония вручения премий.
В честь азербайджанского спортсмена во Дворце спорта Ариаке, построенном для летних Олимпийских игр "Токио-2020", прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш флаг.
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