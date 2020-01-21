Формула-1 обогнала Лигу чемпионов и АПЛ по приросту болельщиков

В Формуле-1 опубликовали отчет, посвященный исследованию аудитории в разрезе сезона-2019.

Как сообщает Day.Az, в отчете сказано, что общая аудитория Ф-1 составила 1,992 млрд человек - это наивысший показатель с 2012 года. В сравнении с 2018 годом прирост составил 9%.

Также сообщается, что Формула-1 заняла первое место среди всех крупных международных соревнований по приросту онлайн-аудитории. В 2019 году число подписчиков Ф-1 на платформах "Фейсбук", "Твиттер", "Инстаграм" и YouTube выросло на 32,9% в сравнении с 2018-м и составило 24,9 млн человек. Второе и третье места по приросту подписчиков заняли футбольные турниры - Лига чемпионов и английская Премьер-лига, чьи показатели прироста составили 20,1% и 17,9% соответственно.