17 британских футболистов устроили драку на поле - ВИДЕО

Футболисты клуба из восточного Лондона "Лейтон Ориент" устроили драку с игроками "Нортгемптон Таун" во время матча. В беспорядках на поле участвовали 17 человек, сообщили в в издании Mail Online.

Причиной драки стало пенальти незадолго до конца игры, которое уравняло счет. Результат 1:1 не устроил футболистов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спортсмены в ярости валили друга друга и били. После того, как в драку ввязались сразу 17 игроков, судья принял решение удалить с поля зачинщиков.

Ими, как выяснилось, были Джеймс Дэйтон из "Ориента" и Скотт Уортен из "Нортгемптона".

После матч продолжился.

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