"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести футболиста ПСЖ

Уругвайский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может сменить парижский клуб на английский "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, руководство английского клуба видит в уругвайце замену травмированному Маркусу Рэшфорду. Помимо манчестерского клуба, на 32-летнего Кавани претендуют лондонские "Арсенал" и "Челси", а также мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне Кавани провел в составе ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. За сборную Уругвая он сыграл 116 матчей, забив 50 голов. По данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет €25 млн.

Выступая за ПСЖ, Кавани стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции и семикратным победителем Суперкубка Франции, также он выиграл Кубок Италии вместе с "Наполи". В составе национальной сборной Кавани победил на Кубке Америки в 2011 году.

"Манчестер Юнайтед" находится на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 34 очка после 24 матчей. ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 49 очков после 20 игр.