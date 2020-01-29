Российское издание "Спорт экспресс" опубликовало материал, посвященный 95-летию легендарного азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова.

Как сообщает Day.Az, в материале отмечается, что 29 января исполняется 95 лет со дня рождения легендарного советского арбитра Тофика Бахрамова. На протяжении своей карьеры Тофик Бахрамов обслуживал матчи чемпионата бывшего Советского Союза и международных турниров, включая полуфинал чемпионата мира 1970 года между Бразилией и Уругваем и игру за Межконтинентальный кубок между "Индепендьенте" и "Аяксом".

"Однако самым известным матчем Бахрамова стал финал чемпионата мира-1966 Англия - ФРГ (4:2), на котором арбитр работал в качестве ассистента швейцарца Готтфрида Динста. В дополнительное время на 101-й минуте мяч после удара Джеффа Херста попал в перекладину, отскочил в землю и вылетел в поле. Динст не видел, пересек ли мяч линию, и побежал консультироваться с Бахрамовым. Тот уверенно показал на центр. Решающий мяч англичан был засчитан, а на 120-й минуте Херст установил окончательный счет встречи, став первым и пока единственным автором хет-трика в финалах чемпионатов мира", - говорится в статье.

Как пишет издание, о справедливости решения Тофика Бахрамова спорят до сих пор. В 2016 году канал Sky Sports воссоздал момент на компьютере и пришел к выводу, что гол все-таки был.

"Тофик Бахрамов скончался в 1993 году в возрасте 68 лет. После его смерти главный стадион Азербайджана стал носить имя легендарного арбитра", - отмечает "Спорт экспресс".