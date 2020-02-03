https://news.day.az/sport/1199512.html Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола - ВИДЕО
Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола - ВИДЕО
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность и после матча 22 тура чемпионата Италии вышел на третье место в списке бомбардиров в истории футбола, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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