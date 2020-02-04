Похоже, что ситуация в стане чемпиона Англии по футболу клуба "Манчестер Сити" после очередного поражения команды в премьер-лиге от "Тоттенхэма" (0:2) обострилась до предела. Игроки высказывают недовольство тем, как тренер Хосеп Гвардиола пытается вывести команду из кризиса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что отставание "горожан" от лидирующего в высшем дивизионе Англии "Ливерпуля" достигло катастрофических 22-х очков и, похоже, уже в начале весны "МанСити" вынуждены будут сложить чемпионские полномочия.

После матча с "Тоттенхэмом" Гвардиола устроил в раздевалке грандиозный разбор игры и, как сообщает английская Daily Mail, обратился к самым авторитетным игрокам с вопросом - что надо сделать, чтобы сократить отставание от "Ливерпуля"? На что лидеры высказали тренеру свои претензии.

Главной из них стала критика тренера из-за постоянной ротации футболистов в воставе. Эксперты напоминают, что "Сити" в нынешнем сезоне ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд, а особенно ситуация ухудшилась после ухода помощника Гвардиолы Микеля Артеты на пост главного тренера лондонского "Арсенала".

При этом только на первый взгляд ситуация выглядит слишком неприятной. Ведь несмотря на гигантский отрыв от "красных" из Ливерпуля, "горожане" уверенно идут на второй строчке таблицы, опережая "Челси" на 10 очков, "Тоттенхэм" - на 14, "Манчестер Юнайтед" - на 16. Неудачи прочих грандов премьер-лиги выглядят столь сенсационно просто потому, что "Ливерпуль" в этом сезоне потерял в чемпионате страны только 2 очка.