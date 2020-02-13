https://news.day.az/sport/1202694.html Нурмагомедов пообещал сюрприз для болельщиков
Нурмагомедов пообещал сюрприз для болельщиков
Боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предупредил болельщиков о скором сюрпризе.
Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
"Готовим с Gorilla Energy большой сюрприз для болельщиков", - пообещал он.
Нурмагомедов пояснил, что скоро расскажет подробности, и призвал следить за обновлениями.
Напомним, ближайший бой россиянин проведет с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.
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