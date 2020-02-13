Боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предупредил болельщиков о скором сюрпризе.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Готовим с Gorilla Energy большой сюрприз для болельщиков", - пообещал он.

Нурмагомедов пояснил, что скоро расскажет подробности, и призвал следить за обновлениями.

Напомним, ближайший бой россиянин проведет с американцем Тони Фергюсоном 19 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине.