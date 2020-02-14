"Милан" на своем поле принимал "Ювентус" в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Счет в матче в середине второго тайма открыл Анте Ребич. Затем "Милан" остался в меньшинстве после удаления Тео Бернара Франсуа.

"Ювентус" ушел от поражения в самой концовке встречи после мяча Криштиану Роналду с пенальти.

Ответный матч команды проведут в Турине 4 марта.

Вторую путевку в финал турнира оспаривают "Наполи" и "Интер".

Милан - Ювентус - 1:1.

Кубок Италии. Полуфинал

Первый матч

"Милан" (Милан) - "Ювентус" (Турин) - 1:1 (0:0)

Голы: Ребич, 61. - Роналду, 90 (с пенальти).

Удаление: Тео Бернар Франсуа, 72 ("Милан").

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