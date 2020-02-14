«Милан» в меньшинстве упустил победу над «Ювентусом» - ВИДЕО
"Милан" на своем поле принимал "Ювентус" в первом матче полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Счет в матче в середине второго тайма открыл Анте Ребич. Затем "Милан" остался в меньшинстве после удаления Тео Бернара Франсуа.
"Ювентус" ушел от поражения в самой концовке встречи после мяча Криштиану Роналду с пенальти.
Ответный матч команды проведут в Турине 4 марта.
Вторую путевку в финал турнира оспаривают "Наполи" и "Интер".
Милан - Ювентус - 1:1.
Кубок Италии. Полуфинал
Первый матч
"Милан" (Милан) - "Ювентус" (Турин) - 1:1 (0:0)
Голы: Ребич, 61. - Роналду, 90 (с пенальти).
Удаление: Тео Бернар Франсуа, 72 ("Милан").
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре