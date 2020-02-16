Гимнаст из Китая Лэй Гао продемонстрировал лучший результат (61.585 балла), став первым в индивидуальной программе по прыжкам на батуте среди мужчин в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" Кубка мира завоевал белорусский гимнаст Иван Литвинович (61.360 балла), "бронза" досталась представителю Китая Донг Донгу (60.260 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. Азербайджан сегодня в финале по прыжкам на акробатической дорожке представит гимнаст Фарид Мустафаев.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.