Спортсменка из России Виктория Даниленко (66.600 балла) завоевала золотую медаль среди женщин на акробатической дорожке в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" - у представительницы России Ирины Силичевой (64.800 балла), бронзовой медали удостоена американская спортсменка Тиа Tэйлор (64.300 балла).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно вручается Кубок AGF Trophy.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.