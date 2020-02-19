Национальный паралимпийский комитет Азербайджана и Шахдагский туристический центр (ШТЦ) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили Trend в пресс-службе НПКА, передает Day.Az.

Меморандум был подписан между главой Шахдагского туристического центра Роддерихом Леффлером и президентом Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгаром Рагимовым. Сотрудничество будет развиваться в рамках политики корпоративной социальной ответственности ШТЦ и предусматривает развитие зимних паралимпийских видов спорта в стране, подготовку спортсменов и участие на международных соревнованиях.

Роддерих Леффлер отметил, что для паралимпийцев будут созданы все условия для тренировок и учебно-тренировочных сборов, пожелал успехов на международной арене. В то же время, подписание этого меморандума внесет свою лепту в развитие спортивной сферы страны, интеграции в общество людей с ограниченными физическими возможностями, социальной консолидации.

Ильгар Рагимов выразил признательность за большое содействие в развитии паралимпийского движения в стране. Было отмечено, что Азербайджан впервые будет представлен на Зимних паралимпийских играх в Пекине в 2022 году. Затем делегация НПКА ознакомилась с инфраструктурой ШТЦ, высоко оценив созданные здесь условия.

Паралимпийские зимние игры - крупнейшие международные соревнования в зимних видах спорта, в которых принимают участие спортсмены-инвалиды. Паралимпийские зимние игры проводятся каждые четыре года после Олимпийских зимних игр в тех же городах и на тех же спортивных объектах, где перед этим проходили олимпийские игры. Международный паралимпийский комитет (МПК) осуществляет руководство подготовкой и проведением зимних Паралимпийских игр. Золотые медали за первое место, серебряные за второе и бронзовые за третьи вручаются в каждом виде соревнований, следуя тем традициям, что были установлены на третьих Олимпийских Играх в 1904 году.