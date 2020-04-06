Легенда американского футбола умер от коронавируса

В 73-летнем возрасте от Covid-19 скончался звезда американского футбола Том Демпси, который до последнего играл за команду "Святых" из Нового Орлеана и ставил рекорды, хотя не имел пальцев на правой ноге. Он болел Альцгеймером и страдал деменцией последние 7 лет и умер от осложнений коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт клуба NFL, передает Day.Az со ссылкой на КП.

- Команда Нового Орлеана "Святые" глубоко опечалена и разбита горем в это самое трудное время. Жизнь Тома напрямую говорила о силе человеческого духа и свидетельствовала о его решительной решимости не допустить, чтобы неудачи мешали следовать его мечтам и стремлениям. Он являлся примером той же борьбы и стойкости в последние годы, когда доблестно боролся с болезнями, но никогда не колебался и сохранял свое фирменное чувство юмора. Он занимает особое место в сердцах и умах команды "Святых", - сказала владелица футбольного клуба "Святые" Гейл Бенсон в своем заявлении в воскресенье утром.

Тома Демпси больше всего запомнили потому, что он носил модифицированный ботинок на правой ноге, так как на ней не было пальцев, но это совсем не помешало ему блистательно играть в американский футбол и устанавливать рекорды.

- В течение 11 сезонов Демпси нашел способ сыграть в пяти командах - "Святые", "Филадельфия Иглз", "Лос-Анджелес Рэмс", "Хьюстон Ойлерз" и "Баффало Биллс". Именно для Нового Орлеана "Святых" он начал свое пребывание в НФЛ и стал самым успешным. Хотя удар Демпси побили в книгах рекордов, нет сомнений, что он останется одним из классических моментов НФЛ, - рассказали футболисты.

Демпси с 2013 года сражался с деменцией и болезнью Альцгеймера, и в марте дал положительный результат на COVID-19. Он недавно вернулся в свой дом престарелых, но 1 апреля ему стало хуже, и его дочь Эшли отправила его в хосписную службу, где вечером 4 апреля он умер от осложнений коронавируса.