"Манчестер Сити" в поиске: Сильву может заменить Беннасер

Хавбек футбольной сборной Алжира и итальянского "Милана" Исмаэль Беннасер может нынешним летом сменить клубную прописку. Полузащитник попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити", поскольку наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ищет замену Давиду Сильве, который покинет команду, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации издания Foot Mercato, Гвардиола давно следит за 22-летним Беннасером, считает его весьма прогрессирующим игроком и уже обсуждал возможный трансфер с руководством "МанСити". Неясно, впрочем, как поведет себя "Милан", который приобрел Исмаэля у "Эмполи" менее года назад и заключил с алжирцем контракт до 2024 года.