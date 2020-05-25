https://news.day.az/sport/1238293.html Зидан нарушил правила самоизоляции - крупный штраф
Зидан нарушил правила самоизоляции - крупный штраф
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции, сообщает Sport.es.
По информации издания, специалист был замечен в деревне на окраине испанской столицы, где он приобрел дом около года назад. Отмечается, что жителям Мадрида запрещено покидать город без особой причины.
Главному тренеру "Реала" грозит штраф в €1 тыс.
23 мая правительство Испании разрешило возобновить чемпионат страны по футболу с 8 июня, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 345 тыс. человек, 2,2 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,4 млн.
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