В Азербайджане арбитры будут выходить на поле в медицинских масках

Профессиональная футбольная лига обнародовала дополнения, внесенные в Положение в связи с последними играми чемпионата и Кубка Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, в соответствии с изменением, произведенным из-за пандемии коронавируса, команды должны будут соблюдать некоторые требования перед стартовым свистком.

Одним из них является отмена приветствия. Для соблюдения социальной дистанции футболисты и судьи не будут пожимать руки друг другу перед началом игр. Не разрешено и обмениваться вымпелами, делать коллективные фотографии.

Кроме того, боковые арбитры будут выходить на поле в медицинских масках.

В эпизоде со спорным мячом рефери не будет брать в руки мяч с поля. Ему передадут дезинфицированный мяч, который будет находиться рядом с четвертым арбитром.