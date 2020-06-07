Главный тренер "Пармы" переболел коронавирусом

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Парма" Роберто Д'Аверса заявил, что перенес заражение коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня была небольшая температура в течение нескольких дней после игры со СПАЛом, - сказал Д'Аверса. - Я не придал этому особого значения, поэтому я не сдавал тест, и мы не могли сказать, был у меня коронавирус или нет. В итоге это [заражение коронавирусом] подтвердилось только после результатов анализа крови на наличие антител, который был сделан несколько дней назад".

Д'Аверса стал третьим главным тренером клуба чемпионата Италии, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее заражение было зафиксировано у главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и у Джузеппе Якини из "Фиорентины" - оба наставника уже выздоровели.

Чемпионат Италии возобновится 20 июня. Турнирную таблицу возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). "Парма" занимает девятое место (35 очков после 25 матчей). В пятницу Федерация футбола Италии приняла решение разрешить клубам проводить по пять замен в матчах чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии зафиксировано более 234 тыс. случаев заражения, умерли около 34 тыс. человек.