Финал футбольной Лиги Европы может принять немецкий Кельн

Решающий матч футбольной Лиги Европы состоится в немецком городе Кельн. Финал второго по значимости еврокубкового турнира готов принять местный стадион "Райн Энерги", на котором выступает "Кельн" из Бундеслиги, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Информацию о месте проведения финала сообщает немецкое издание Bild. Ранее стало известно, что турнир будет проходить по новому формату и согласно ему появится "Финал восьми". Его собирались проводить как раз в одном из городов Германии.

Напомним, что Лига Европы была прервана из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала. Тогда из восьми пар команд-участниц данной стадии лишь шесть успели сыграть свои первые очные матчи. Еще два противостояния так и не начались.