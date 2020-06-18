АФФА решила досрочно завершить Премьер-лигу и Кубок страны

Исполнительный комитет АФФА принял решение в связи с сезоном 2019/20.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на аzerisport.com, такое решение было принято по итогам обсуждений, проведенных в формате видеоконференции. С учетом ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса, введенного в стране карантинного режима и того, что представители страны в еврокубках должны быть определены до 3 августа, АФФА решила досрочно завершить сезон в Премьер-лиге и Кубке Азербайджана.

В качестве итогового положения команд принята ситуация, сложившаяся в турнирной таблице после 20 туров. Чемпионом Премьер-лиги объявлен "Карабах", серебряным призером "Нефтчи", бронзовым медалистом "Кешля". Последние две команды завоевали право участия в Лиге Европы, а агдамцы - в Лиге чемпионов.

Досрочно прекращена борьба и в Кубке Азербайджана, где остались несыгранными полуфиналы и финал.

Поэтому путевку в Лигу Европы получил и обладатель 4-го места в Премьер-лиге "Сумгайыт".

Аутсайдер "Габала" сохранила прописку в Премьер-лиге. Согласно принятому решению, ни одна из команд-участниц сезона 2019/2020 не покинет Премьер-лигу.