Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен вернуть клубу деньги

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар проиграл суд "Барселоне", сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, иск 28-летнего бразильца с требованием выплатить ему €43,6 млн в качестве бонусов был отклонен. Отмечается, что сам футболист теперь обязан заплатить каталонской команде €6,7 млн.

По словам Неймара, каталонцы отказались платить ему сумму, так как в 2017 году он покинул клуб раньше истечения срока контракта, перейдя в "ПСЖ" за рекордные €222 млн.