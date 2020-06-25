Мадридский "Реал" вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подопечные Зинедина Зидана обыграли "Мальорку" в матче 31-го тура чемпионата Испании и сравнялись по количеству очков с каталонской "Барселоной", идущей на второй позиции. Однако по дополнительным показателям "сливочные" опережают футболистов Кике Сетьена.

Напомним, что последний раз "Реал" становился чемпионом Испании в 2017 году. Тогда командой также руководил французский специалист Зинедин Зидан.

Действующим обладателем трофея Примеры является "Барселона".