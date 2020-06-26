Ванкувер отказался проводить плей-офф Кубка Стэнли

Канадский Ванкувер не примет у себя матчи оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба "Ванкувер Кэнакс", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы ставили себе цель помочь Национальной хоккейной лиге вернуть хоккей на ледовые площадки. Однако Ванкувер не примет решающие игры сезона. Но мы будем с нетерпением ждать возобновления чемпионата", - заявил главный операционный директор "Кэнакс" Трент Кэрролл.

При этом он не указал, по какой причине Ванкувер не примет матчи. Ранее сообщалось, что три канадских города готовы провести у себя игры возобновленного чемпионата. Речь шла о Торонто, Эдмонтоне и Ванкувере.