https://news.day.az/sport/1248191.html Шахматы обвинили в расизме из-за первого хода белыми
Шахматы обвинили в расизме из-за первого хода белыми
Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации назвала шахматы расистским видом спорта. Об этом сообщает Eurosport.
Радиостанция выразила мнение, что шахматы являются расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Многие пользователи сети отметили, что это обвинение абсурдно.
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