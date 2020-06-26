Шахматы обвинили в расизме из-за первого хода белыми

Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации назвала шахматы расистским видом спорта. Об этом сообщает Eurosport.

Радиостанция выразила мнение, что шахматы являются расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Многие пользователи сети отметили, что это обвинение абсурдно.