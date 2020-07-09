Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, а также встречи квалификационных раундов сезона-2020/21 пройдут без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что игры 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на аренах домашних команд.

Такое решение было принято на заседании исполкома организации.